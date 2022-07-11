انت الان تتابع خبر. الان.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية live اليوم 2022-7-11 والقنوات المفتوحة الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نعرض إليكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اللقاء الودي التي سيلعب غداً الثلاثاء الموافق 12 من شهر يوليو الجاري، رابع ايام عيد الاضحي المبارك، بالإضافة إلي كافة التفاصيل الخاصة باللقاء التي زاد البحث علي موعده بجانب القنوات الناقلة، لكي تتمكن الجماهير من متابعته، في فترة توقف الدوريات، حيث كل فريق يخوض عدد مباريات ودية في هذه الايام من اجل الاعداد للموسم الجديد، بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، اتفق مسئولي ليفربول ومانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم الماضي من بطولة الدوري الانجليزي، عقد مباراة بينهما ستكون في تايلند وذالك من اجل عقد لقاء غير رسمي يكون فيه استفادة كبيرة من قبل الفريقين، واللاعبين يخرجوا من اللقاء وهم مستعدين للدوري الجديد، بعد فترة توقف استمرت قرابة من الشهر ونصف بشكل مستمر، بعدما توج مانشستر سيتي بالدوري بفارق نقطة وحيدة عن الريدز، اللقب التي تم حسمه في الجولة الاخيرة من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

بث مباشر ليفربول يلا شوت، لم تحصل شبكة قنوات بين سبورتس عن حقوق اذاعة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بإعتباره لقاء غير رسمي، لكن ستكون المباراة منقولة عبر بعض القنوات الانجليزية التي تملك نقل المباراة، بجانب قناة ليفربول علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة الفيفا علي اليوتيوب.

بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد

ماتش ليفربول بث مباشر، تنعقد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد غداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر، والساعة الرابعة بتوقيت السعودية، والثانية بتوقيت الجزائر، ويمكن لحضراتكم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر من خلالنا، حيث كل ما هو عليك ان تدخل إلي الموقع وقت اللقاء وستجد البث الحي له.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نيونيز، لويس دياز

اعلنت قناة الرابعة العراقية التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات عن حصولها علي حقوق نقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر، لنضمن مشاهدة اللقاء والاستمتاع به، بجانب قناة الشارقة التي تنقل كافة مباريات الليفر الودية المقبلة، وسيتم توفير بث متميز للمباراة بأكثر من جودة من خلال موقعنا لكي تشاهدوا اللقاء بكل سهولة ويسر.

كشفت تقارير وصحف انجليزية بأن محمد صلاح لاعب ليفربول تبدو فرصته منخفضة بشكل كبير للمشاركة بشكل اساسي في مباراة مانشستر يونايتد اليوم، وذالك بناء علي رغبة يورجن كلوب مدرب الريدز بعدم الدفع به لتجنب تعرضه للارهاق او للاصابة في ماتش غير رسمي، لكن المدرب الالماني من الممكن ان يدفع باللاعب بناء علي رغبته الخاصة في بعض الدقائق الاخيرة من اللقاء بشكل بديل.