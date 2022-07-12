انت الان تتابع خبر "بالترددات مجاناً" القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ن قدم إليكم من خلال دوت الخليج القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد المقرر ان تلعب غداً الثلاثاء الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، اللقاء الودي الذي اتفق عليه مسئولي الفريقين ان يلعب للتحضير إلي الموسم الجديد، وستكون اول المباريات للريدز من قائمة المباريات التي اعدها طوال الفترة الماضية، لكي تدخل اللاعبين في اجواء المباريات قبل بداية الدوري الانجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الودية

تلعب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تايلاند في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت السعودية، ولم تحصل شبكة قنوات بين سبورتس القطرية علي حقوق نقل المباريات، حيث اعتدنا في كل موسم انها لا تنقل اي لقاء غير رسمي لجميع الاندية، وتقتصر اذاعتها علي الدوريات والمباريات الرسمية فقط، ومن وقتها زاد معدل البحث من قبل الجماهير علي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد من اجل استقبالها.

اشار موقع مانشستر يونايتد بأن مباراتهم امام ليفربول ستكون منقولة مباشر علي قناة MUTV التي تبث في منطقة الشرق الاوسط والوطن العربي، واعتدنا من القناة بأنها تذيع بشكل يومي تدريبات الفريق بالإضافة إلي المباريات الودية، لكن التعليق سيكون اجنبي عليها، واشارت ايضا قناة الشارقة الرياضية عن اذاعتها للقاء لكن لم يتم التأكد حتي الان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويتواجد لاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد حالياً في تايلند، حيث الايام الماضية التي مرت عقدوا معسكر مغلق هناك من اجل الاعداد من ناحية المستوي الفني والبدني لمباريات الموسم الجديد، وسيخوضوا اللقاء وبعدها سيغادروا إلي انجلترا، حيث المباراة التالية للريدز ستكون كريستال بالاس يوم 15.

تم التأكد من ان فضائية مانشستر يونايتد ستذيع مباراة ليفربول والمان يونايتد التي ستلعب اليوم، بالإضافة إلي قناة الشارقة، واعلنت قناة الرابعة العراقية في الساعات الاولي من اليوم عن حصولها علي حقوق نقل اللقاء وستكون منقولة بشكل مباشر علي القمر الصناعي نايل سات.

نقدم إليكم في الفقرة المقبلة كافة التفاصيل التي تخص تردد قناة الرابعة العراقية التي اعلنت بشكل رسمي عن حصولها علي حقوق البث الحصري لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، وقد زاد معدل البحث بصورة كبيرة علي محرك البحث الشهير جوجل لمعرفة ترددها

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11334

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: مفتوح