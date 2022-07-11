انت الان تتابع خبر اولهم مواجهة فيوتشر.. الأهلي على موعد مع مباريات نارية في يوليو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأهلي على موعد مع خوض مواجهات نارية في المتبقي من شهر يوليو أولهم ستكون بمواجهة فريق فيوتشر.

الأهلي سيقابل فريق فيوتشر في التاسعة من مساء غداً الثلاثاء، في لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في الدوري برصيد 45 نقطة بينما فريق فيوتشر رصيده 39 نقطة بالمركز الرابع.

مواعد مباريات الأهلي المتبقية في يوليو

الثلاثاء 12 يوليو – الأهلي : فيوتشر – الساعة 9 مساء – الجولة 24 من الدوري.

السبت 16 يوليو – بيراميدز : الأهلي – الساعة 9 مساء – الجولة 25 من الدوري.

الخميس 21 يوليو – الأهلي : الزمالك – الساعة 9 مساء – نهائي كأس مصر 2021.

الأحد 24 يوليو – الأهلي : الجونة – الساعة 6:30 مساء – الجولة 26 من الدوري.

الأربعاء 27 يوليو مصر المقاصة : الأهلي – الساعة 9 مساء – الجولة 27 للدوري.

السبت 30 يوليو – المقاولون العرب : الأهلي – الساعة 9 مساء – لقاء مؤجل من الجولة 21.