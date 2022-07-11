نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الساحرة المستديرة من مشجعي نادي الزمالك، عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في الجولة الرابعة والعشرين ضمن منافسات الدوري المصري لكرة لموسم 2021/2022، والتي يسعى الفارس الأبيض خلال اللقاء مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري المحلي و تعزيز صدراته لجدول ترتيب المسابقة بعد الفوز الأخير على سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ورفع رصيده للنقطة الـ 51.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

تُقام مباراة الزمالك نظيره المقاولون العرب، فى تمام السادسة والنصف مساء غدًا الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي، الذي يدار من خلال رابطة المحترفين لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم بعد تدشين الرابطة مع بداية الموسم الحالي.

مواجهات الجولة الـ 24 بالدوري المصري

تشهد الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري لكرة القدم العديد من المواجهات واللقاءات الهامة في الدوري خلال هذه الجولة، التي سوف تنطلق مواجهاتها غدًا الثلاثاء وتشهد 4 مواجهات نارية خلال الجولة الـ 24 وهي كالتالي:

مواجهة البنك الاهلى وغزل المحلة على ستاد بتروسبورت.

مواجهة الزمالك والمقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولى.

مواجهة الأهلى وفيوتشر على ستاد الاهلى والسلام.

مواجهة طلائع الجيش وبيراميدز على ستاد جهاز الرياضة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2021/2022

ويحتل الفريق الأول لنادي الزمالك المصري، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري، برصيد 51 نقطة، وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021/2022.

1- الزمالك – 51 نقطة.

2- بيراميدز – 49 نقطة.

3- الأهلي – 45 نقطة.

4- فيوتشر – 39 نقطة.

5- سموحة – 39 نقطة.

6- طلائع الجيش – 36 نقطة.

7- البنك الأهلي – 31 نقطة.

8- فاركو – 30 نقطة.

9- الاتحاد السكندري – 28 نقطة.

10- المصري البورسعيدي – 26 نقطة.

11- إنبي – 26 نقطة.

12- سيراميكا – 26 نقطة.

13- غزل المحلة – 26 نقطة.

14- الجونة- 22 نقطة.

15- الإسماعيلي – 20 نقطة.

16- المقاولون العرب – 20 نقطة.

17- إيسترن كومباني – 16 نقطة.

18- مصر المقاصة – 14 نقطة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وأعلنت مجموعة قناة أون تايم سبورت، عن نقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى في الجولة الرابعة والعشرين والتي ستقام يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا على استاد القاهرة الدولي وذلك على التردد التالي:

تردد القناة 11861.

معامل الاستقطاب رأسي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021-2022

ونقدم لكم متابعينًا الأعزاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021/2022، قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري والتي من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة يوم الثلاثاء بت 4 مواجهات نارية وحيث يتصدر جناح الزمالك أحمد سيد زيزو صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري حتي الآن، بالتساوي مع مهاجم سموحة مروان حمدي برصيد 12 هدفً.

1- أحمد سيد زيزو، جناح الزمالك، برصيد 12 هدف.

2- مروان حمدي، مهاجم سموحة، برصيد 12 هدف.

3- ابولولو ، مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 10 أهداف.

4- جون إيبوكا، مهاجم إنبي برصيد 9 أهداف.

5- خالد قمر، مهاجم الجونة، برصيد 8 أهداف.

6- أحمد رفعت، مهاجم فيوتشر برصيد 8 أهداف.

7- محمد هلال، مهاجم البنك الأهلي برصيد 7 أهداف.

8- مصطفي شلبي، جناح إنبي برصيد 7 أهداف.

9- ناصر منسي، مهاجم البنك الأهلي برصيد 7 أهداف,

10- محمد شريف، مهاجم الأهلي برصيد 7 أهداف.