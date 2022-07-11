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رياض - احمد صلاح - يخوض الأهلي مباراة قوية أمام فيوتشر، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز علي ستاد وي السلام.

وتعتبر هذه المباراة هي الثالثة لمدرب الفريق الأول لكرة القدم للبرتغالى ريكاردو سواريز والذي جاء خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، بعدما رحل عن المارد الأحمر عن طريق فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

ويخشي لاعبو الأهلي الحالة النفسية الإيجابية التي عليها لاعبو فيوتشر خاصة بعد فوزهم ببطولة كأس بطولة رابطة الأندية المحترفة بخمسة أهداف مقابل هدف يوم الخميس الماضى .

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري والقنوات الناقلة: