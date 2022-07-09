انت الان تتابع خبر"شيكابالا هو السر".. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بعد انتظار طويل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجهاز الإداري لنادي الزمالك في الفترة الحالية عن عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وهو الذي جاء بناءً على طلب من المدير الفني للقلعة البيضاء جوسفالدو فيريرا والذي حدد عدة مراكز داخل الملعب بضرورة تدعيمها قبل الموسم الجديد وإلا ستكون هناك أزمة طاحنة في الفريق.

وحدد نادي الزمالك مراكز الظهير الأيمن وقلب الدفاع وسط الملعب وقلب الهجوم، وهي المراكز الضروري التدعيم فيها قبل الموسم الجديد، والذي بناءً عليه حسم الجهاز الإداري بقيادة مرتضي منصور التعاقد مع 8 صفقات حتى الآن كما تم الإعلان في وقت سابق.

الزمالك يتعاقد مع صفقة الموسم

وأشارت تقارير مغربية خلال الساعات الأخيرة إلى انتهاء عقد أشرف بن شرقي مع القلعة البيضاء، وهو ما أكد عليه الجهاز الإداري للزمالك بقيادة مستشار مرتضي منصور، وبدأ الفريق في البحث عن الصفقات البديله قبل الدخول في أزمة وبداية الموسم المقبل، وأكدت تقارير مغربية اليوم السبت أن شيكابالا لعب دور كبير في حسم صفقة الموسم والمنتظرة لدى جماهير القلعة البيضاء.

وأشارت التقارير أن هناك مفاوضات متقدمه بين الزمالك وبن شرقي للتجديد رفقة الفارس الأبيض، وذلك بعد إعلان الفريق رحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي وبالتحديد بعد مباراة نهائي كأس مصر المقرر لها يوم 21 يوليو الجاري أمام النادي الأهلي.

وأكدت أن شيكابالا لعب دور كبير في إقناع أشرف بن شرقي بالبقاء رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة، وتجديد عقوده لدى القلعة البيضاء بعدما استعاد جزء كبير من مستواه خلال المباريات الأخيرة، وهو ما سيتم الحسم والإعلان عنه بشكل رسمي خلال ساعات، وبعد تأكيد اللاعب أنه لن يلعب داخل مصر سوى للزمالك.