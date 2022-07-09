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عمر شويل - جدة كاس العالم للاندية النظام الجديد ، هي العبارة الأكثر بحثا ضمن تطلعات محبي وعشاق كرة القدم خلال الفترة الأخيرة ، وخصوصا مع توارد أخبار عن تغيير نظام البطولة وعدد الفرق المشاركة ، وتعتزم فيفا زيادة عدد المشاركين من 8 إلي 24 فريق ، وفي هذا الصدد يتوقع البعض مشاركة ثلاث فرق علي الأقل من قارة إفريقيا ضمن اقتراحين أولهما صعود بطل ووصيف دوري الأبطال الافريقي مصحوبين ببطل كأس الكونفدرالية الإفريقي ، والاقتراح الثاني مشاركة البطل والوصيف عن دوري الابطال مع صاحب المركز الثالث وهو الأفضل في النتائج بين الخاسرين من نصف نهائي البطولة ، ومن خلال هذ المقال نتعرف علي تاريخ النسخة الأخيرة من البطولة ، و هل سيشارك الأهلي في البطولة المقبلة أم لا ؟ ، كما سنعرف نظام كأس العالم وخطوات تطبيق النظام الجديد ، وما هو النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية ؟.

كاس العالم للاندية النظام الجديد

يعد الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم للرجال باب للحصول علي مجموعة من الجوائز المالية تقدر بـ 5 مليون دولار :

وبخلاف ذلك يتأهل البطل للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي.

ثم يصعد علي اثر ذلك بصفة مؤكدة للمشاركة في كأس العالم للأندية ممثلاً للقارة.

وبالرغم من فوز الأهلي بنسختي 2020 و 2021 إلا أنه خسر نهائي البطولة 2022 في ظروف غير طبيعية.

واحتل علي اثر هذا المركز الثالث لكأس العالم للأندية وتوج بالبرونزية مرتين متتاليتين وأصبح رصيده منها 3 مرات.

وبغض النظر عن خسارة النهائي الأخير ، إلا أن الأهلي المصري قد يشارك في كأس العالم المقبل بأحد السيناريوهات التي عرضناها.

تأجل تطبيق النظام الجديد لتقام النسخة الماضية في الإمارات علي النظام القديم.

وكان الأهلي المصري قد شارك في بطولة كأس العالم للاندية بالإمارات 2022.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية

يتوصل رئيسي الاتحاد الدولي الفيفا fifa السيد إنفانتينو إلي اتفاق شبه نهائي بخصوص شكل تنظيم بطولة كأس العالم للأندية الجديد بمشاركة 24 فريق :