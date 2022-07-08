انت الان تتابع خبر عرض سعودي لضم مهاجم الأهلي في الميركاتو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم نادي القادسية الكويتي عرض للنادي الأهلي لضم المجام الزامبي والتر بواليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي تعاقد مع والتر بواليا قادماً من الجونة في مطلع يناير 2021 لمدة أربع مواسم ، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، ليعار بعدها إلى مالاتيا سبور التركي ثم إلى السيلية القطري.

القادسية السعودي عرض استعارة مهاجم الأهلي لمدة عام بنية الشراء النهائي ويكون له الأحقية في ذلك بموافقة جميع الأطراف.

الأهلي يريد التخلص من مهاجمه الزامبي من أجل توفير مقعد لاعب أجنبي يستغله في التعاقد مع صفقة جديدة تدعم الفريق على المستوى الهجومي.

كما أن والتر بواليا يرحب بتلك الخطوة والانتقال للعب في الدوري السعودي الذي يعد أقوى دوري عربي في الوقت الحالي.