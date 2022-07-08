نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلى فيوتشر فى الدوري الممتاز 2022 وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، لمواجهة فريق فيوتشر في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الحالي 2021-2022، بعد التعادل في المباراة الماضية أمام فريق الجونة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري والتي أقيمت باستاد خالد بشارة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويسعى لاعبو الأهلي خلال المباراة القادمة أمام فيوتشر للعودة للانتصارات من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري المحلي.

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر في الدوري الممتاز

تُقام مباراة فريق الأهلى ونظيره فيوتشر فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الاهلى والسلام، ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو يعاني من غياب أكثر من لاعب عن الفريق بينهم كل من:” غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد”.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي وفيوتشر، في الجولة الرابعة والعشرين على قناة أون تايم سبورت الناقلة للدوري المصري، في الموسم الحالي واليكم تردد قناة مجموعة قنوات أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري وتردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 1:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الدرجة 7.3 غرب.

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

ونقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم في الموسم الحالي قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري، ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري يليه بيراميدز وفيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب:

1- الزمالك – 51 نقطة.

2- بيراميدز – 49 نقطة.

3- الأهلي – 45 نقطة.

4- فيوتشر – 39 نقطة.

5- سموحة – 39 نقطة.

6- طلائع الجيش – 36 نقطة.

7- البنك الأهلي – 31 نقطة.

8- فاركو – 30 نقطة.

9- الاتحاد السكندري – 28 نقطة.

10- المصري البورسعيدي – 26 نقطة.

11- إنبي – 26 نقطة.

12- سيراميكا – 26 نقطة.

13- غزل المحلة – 26 نقطة

14- الجونة- 22 نقطة.

15- الإسماعيلي – 20 نقطة.

16- المقاولون العرب – 20 نقطة.

17- إيسترن كومباني – 16 نقطة

18- مصر المقاصة – 14 نقطة.

نتيجة مبارة الأهلي والجونة بالدوري المصري

انتهت مباراة الأهلي والجونة في الجولة التاسعة عشر المؤجلة، التعادل السلبي بدون أهداف، وأهدر لاعبي الأهلي أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال المباراة، لينتهي اللقاء التعادل ويفقد النادي الأهلي نقطتين في الصراع على المنافسة بالدوري في الموسم الحالي، ويرفع رصيده للنقطة الـ 45 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الذي يتصدره نادي الزمالك حتي الآن برصيد 51 نقطة ولكن يتبقي للنادي الأهلي مباريات مؤجلة بسبب المشاركة في الأدوار النهائية بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.

وعلي جانب آخر، يحتل اللاعب مروان حمدي، مهاجم نادي سموحة السكندري، وأحمد سيد زيزو، جناح الزمالك، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفا، وفيما يأتي خلفهما المهاجم جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، وجون أبيوكا مهاجم إنبي الفريق البترولي برصيد 9 أهداف، وخالد قمر مهاجم الجونة برصيد 8 أهداف.