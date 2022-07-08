انت الان تتابع خبر "الجماهير كان عندها حق".. سواريش ينقلب على نجم الفريق ويطرده من النادي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز أمام فريق فيوتشر في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة ال 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

في سياق آخر كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق لا يمانع في مسألة رحيل بيرسي تاو عقب وصول عدة عروض مغرية للاعب خلال الساعات الماضية حيث يرغب البرتغالي في ضم لاعبين آخرين في الشق الهجومي.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان قد تعرض لخسارة نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري بعد التعادل مع فريق الجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة بمدينه الغردقة ضمن منافسات الجولة التاسعه المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط الى النقطة 45 في المركز الثالث في ترتيب جدول البطولة وبفارق ست نقاط عن فريق الزمالك صاحب الصدارة برصيد 51 نقطة.