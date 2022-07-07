انت الان تتابع خبر ملخص مباراة الجزيرة والسلط بدوري المحترفين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعادل فريقا الجزيرة والسلط، الخميس، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهم على ملعب الملك عبدالله في العاصمة عمّان، لحساب الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل هدفا الجزيرة بكر كلبونة وخضر الحاج، فيما سجل أهداف السلط أحمد شمس الدين ومحمد طنوس.

وتقاسم الفريقان نقطة التعادل ليرفع السلط رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

ومن جانب آخر، فاز فريق الفيصلي على شباب الأردن، الخميس، في المباراة التي جمعتهم على ملعب الحسن الدولي في إربد، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل الاهداف احسان حداد ومجدي العطار ومحمد العكش، فيما سجل زيد أبو عابد هدف شباب الأردن الوحيد.

وبهذا الفوز ابتعد الفيصلي في صدارة دوري المحترفين بـ24 نقطة، في حين تجمد رصيد شباب الأردن عند 13 نقطة في المركز السادس.