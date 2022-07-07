انت الان تتابع خبر منتخب ألعاب القوى يحصد 8 ميداليات في بطولة غرب آسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصد منتخب ألعاب القوى خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات، 8 ميداليات ملونة، من بينها 5 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتين، والتي اختتمت في لبنان.

وجاءت الميداليات الخمس من خلال عيسى الجبالي في سباق 3 آلاف متر ومحمد الميمي في سباق 3 آلاف متر موانع، ورنا البكار “ذهبيتين” في منافسات رمي الرمح ورمي الكرة الحديدية، وهبة عمر في سباق 1500 متر.

كما حققت اللاعبة هبة عمر فضية سباق 800 متر، إضافة إلى برونزيتين تحققتا من خلال ولاء دودين في منافسات رمي القرص، ومحمد الميمي في سباق 1500 متر.