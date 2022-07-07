انت الان تتابع خبر انتهاء مباراة الفيصلي وشباب الاردن بنتيجة 3-1 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز فريق الفيصلي على شباب الأردن، الخميس، في المباراة التي جمعتهم على ملعب الحسن الدولي في إربد، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل الاهداف احسان حداد ومجدي العطار ومحمد العكش، فيما سجل زيد أبو عابد هدف شباب الأردن الوحيد.

وبهذا الفوز ابتعد الفيصلي في صدارة دوري المحترفين بـ24 نقطة، في حين تجمد رصيد شباب الأردن عند 13 نقطة في المركز السادس.