انت الان تتابع خبر تكبيل سيارة رونالدو بالكلبشات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، خبرا سيئا من العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد تعرض سيارته، من طراز "رولز رويس"، للتكبيل بـ"الكلبشات" من قبل الشركة التي تدير حركة المرور وركن السيارات في لشبونة (EMEL).

ووفقا لصحيفة "كوريو دا مانيا" البرتغالية،، فان التكبيل بسبب وقوف سيارة رونالدو في مكان مخالف، على بعد أمتار قليلة من مركز تسوق في العاصمة البرتغالية.

فقد كانت السيارة متوقفة في منطقة مخصصة لسيارات الأجرة، بجوار منطقة تجارية في حي ساو سيباستياو في العاصمة لشبونة.

وقام صحفي برتغالي بالتقاط صورة للسيارة وهي مكبلة، ونشرها مصحوبة برسالة تقول "شيء لا يصدق... حتى كريستيانو لا يمكنه الإفلات من (EMEL)".

ويلعب كريستيانو (37 عاما) حاليا لصالح نادي مانشستر يونايتد، الذي بدأ بالفعل التدريبات لكن اللاعب قام بتأجيل عودته "لأسباب عائلية".



