انت الان تتابع خبر صفقة الموسم.. الزمالك يقدم 40 مليون جنيه للتعاقد مع نجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افادت مصادر مسؤولة داخل نادي الزمالك، بأن إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور قد تواصل مع نادي سيراميكا كليوباتر من أجل الحصول على توقيع نجم الفريق ولاعب الأهلي السابق، وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا والذي أعلن من قبل رغبته في ضم نحو 4 أو 5 لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يطلب التوقيع مع نجم الأهلي السابق

أعلنت مصادر مسؤولة قريبة من إدارة الزمالك بأن هناك صفقات قوية سيتم الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة وذلك من أجل دعم صفوف الفريق بلاعبين من المستوى العالي بهدف عودة الفريق لمنصات البطولات من جديد في السنوات القادمة رفقة مدربه البرتغالي فيريرا.

وبدأ مسؤولو الزمالك في التفاوض مع “صالح جمعة” لاعب الأهلي السابق وذلك مقابل نحو 15 مليون جنيه سيحصل عليها نادي سيراميكا كليوباترا، في حين سيحصل اللاعب على راتب يصل لنحو 25 مليون جنيه خلال مدة عقده والتي من المؤكد بأن تتمد لمدة 3 سنوات قادمة.

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة الموسم

في سياق آخر، دخل نادي الزمالك في صراع قوي مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات لاعب نادي فيوتشر “أحمد عاطف” والمتألق بشدة رفقة فريقه في هذا الموسم، حيث يريد كلا الفريقين دعم صفوفهما بأفضل اللاعبين في الدوري المصري، ولهذا فإن مهاجم فيوتشر من المؤكد بأن يكون هو الصفقة الأبرز في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لبعض التقارير، فإن فيوتشر لن يتنازل عن 25 مليون جنيه كمقابل مادي للتنازل عن خدمات مهاجم الفريق أحمد عاطف في الميركاتو الجاري.