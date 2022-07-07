الآن LIVÉ NØW 1śt.. بث مباشر مباراة فيوتشر وغزل المحلة يلا شوت Future vs Ghazle Al Mahhila | مباراة فيوتشر بث مباشر | مشاهدة مباراة غزل المحلة ضد فيوتشر بث مباشر اليوم 7-7-2022 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر مباراة غزل المحلة وفيوتشر، يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم مباراة كروية منتظرة من قبل الجمهور المصري في مباراة نهائي كأس الرابطة المصرية لهذا الموسم 2022 والتي تجمع بين نادي فيوتشر ونظيره نادي غزل المحلة، ونقدم إليكم اليوم من خلال موقع دوت الخليج البث المباشر لهذه المباراة، كما يمكنكم متابعة ابرز مباريات اليوم 7 يوليو من خلال موقعنا بجودة عالية وبدون تقطيع، وتعتبر هذه المباراة هي ابرز مباريات اليوم الاحد نظرا لانها مباراة نهائية تجمع بين فريقين يريدون الفوز بالنسخة الاولى من هذه البطولة، مباراة غزل المحلة بث مباشر.
بث مباشر مباراة غزل المحلة وفيوتشر
غزل المحلة وفيوتشر بث مباشر، في النسخة الاولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، فان البطولة لم تحقق نجاحاً كبيرا بسبب خروج الفرق الكبيرة مثل الاهلي والزمالك من الدور الاول في البطولة وجاء ذلك بعدم إهتمام القطبين بالبطولة نظرا لانها بطولة ودية مما ادى إلى لعب الفريقين ببعض لاعبي الناشئين للحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الاول وإكتشاف مواهب جديدة تشارك مع الفريق الاول، ولكن كا هذا لن يقلل من متابعة المباراة النهائية التي ستقام مساء اليوم، ستكون الجماهير حاضرة وبقوة أمام الشاشات لمتابعة احداث المباراة النهائية، ماتش غزل المحلة مباشر.
غزل المحلة وفيوتشر بث مباشر
ماتش فيوتشر وغزل المحلة مباشر، تأهل نادي فيوتشر إلى نهائي البطولة بعدما تفوق في المباراة الماضية ( مباراة نصف النهائي ) على نادي إنبي بهدفين مقابل لا شيء، ويامل لاعبي نادي فيوتشر من مواصلة مشوار التألق الفوز في مباراة اليوم وتحقيق لقب البطولة في النسخة الاولى لها، وتعتبر هذه البطولة هي بطولة ودية تقام بين فرق الدوري المصري الممتاز وبدء إنطلاق البطولة في نفس توقيت بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت على الملاعب الكاميرونية، ووصل المنتخب المصري إلى نهائي البطولة لكن خسر لقب البطولة امام المنتخب السنغالي بركلات الجزاء، مباراة فيوتشر والمحلة مباشر.
ماتش فيوتشر وغزل المحلة مباشر
مباراة نهائي كأس الرابطة المصرية بث مباشر، يمتلك نادي غزل المحلة بعض اللاعبين المميزين في الفريق مثل اللاعب عبده يحيى والذي يقدم مستوى مميز في الفترة الاخيرة مع الفريق، ووصل نادي غزل المحلة إلى نهائي البطولة بعدما تفوق على النادي الإسماعيلي في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-3، ويريد لاعبي غزل المحلة من عودة البطولات إلى دولاب النادي بعد الغياب فترة طويلة عن تحقيق البطولات، ولكن رغبة لاعبي فيوتشر ستصعب الامور على لاغبي المحلة، ومن المتوقع أن نشهد مباراة نهائية نارية، وصاحب النفس الطويل هو من سيحسم لقب البطولة لصالحه، فيوتشر ضد غزل المحلة لايف.
مباراة نهائي كأس الرابطة المصرية بث مباشر
مباراة فيوتشر بث مباشر، تقام المباراة اليوم الخميس 7-7-2022 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي
10:30 مساءاً بتوقيت السعودية
9:30 مساءاً بتوقيت مصر
8:30 مساءاً بتوقيت المغرب
8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر
10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين
11:30 مساءا بتوقيت الامارات
10:30 مساءاً بتوقيت الأردن
10:30 مساءاً بتوقيت سوريا
10:30 مساءاً بتوقيت لبنان
10:30 مساءاً بتوقيت العراق
9:30 مساءاً بتوقيت السودان
10:30 مساءاً بتوقيت اليمن
9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا
8:30 مساءاً بتوقيت تونس
مباراة فيوتشر ضد غزل المحلة لايف
تمكن فريق غزل المحلة وفيوتشر من الوصول الى المباراة النهائية لكأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، بعدما حقق الأول الفوز على حساب الإسماعيلي، والأخير على انبي،وتفصلنا اقل من خمس ساعات عن إنطلاق المباراة، وستكون جوائز كأس الرابطة للأندية المحترفة المصرية كالتالي:
المركز الأول: مليون و500 ألف جنيه.
المركز الثاني: مليون جنيه.
المركز الثالث: 500 ألف جنيه.
المركز الرابع: 250 ألف جنيه.
وكل فريق مشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.
مشاهدة ماتش غزل المحلة بث مباشر
تفصلنا ساعة ونصف فقط عن إنطلاق هذه المباراة ويستعد الفريقين لهذه المباراة استعداداً جيداً نظرا لاهمية هذه المباراة، وبدأ الآن توافد بعض جماهير نادي غزل المحلة إلى ملعب المباراة لمسانده ودعم فريقهم في المباراة النهائية، ومن المتوقع ان نشاهد بعض الجماهير التي ستساند فيوتشر في مباراة اليوم، ووصلت حافلة الفريقين إلى ارضية الملعب وبعد قليل سيتجه اللاعبين إلى ارضية ملعب القاهرة الدولي والذي سيستضيف هذه المباراة، وتذاع مباراة النهائي اليوم عبر قناة ON Time Sport 1 بصوت المعلق المتميز خالد بطيشة، ستنطلق احداث المباراة الآن، ونزل لاعبي الفريقين إلى ارضية الملعب من اجل خوض احداث الشوط الاول.