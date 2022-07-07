انت الان تتابع خبر نتيجة مباراة الاسماعيلي وانبي اليوم 07-07-2022 يلا شوت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مباراة الإسماعيلي وإنبي بث مباشر، نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع دوت الخليج البث المباشر للمباراة النارية والتي تجمع بين النادي الإسماعيلي ونظيره نادي إنبي في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية لهذا العام 2022، ويستقبل ستاد القاهرة الدولي هذه المباراة بعدما تم إسناده مهمة إستضافة المباراة، واليوم هو اليوم الاخير في مباريات كأس الرابطة حيث سيتم خوض مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة نهائي البطولة بين نادي فيوتشر أمام نادي غزل المحلة والتي ستلعب عقب هذه المباراة بساعة حيث ستبدا مباراة النهائي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، الاسماعيلي وانبي مباشر.

بث مباشر مباراة الاسماعيلي وانبي، يدخل لاعبي نادي الأسماعيلي هذه المباراة وهم يعلمون مدى صعوبة هذه المباراة، ويريد اللاعبين تحقيق المركز الثالث في هذه البطولة والحصول على الميدالية البرونزية وتحقيق إنجاز للنادي في هذا العام بعد غياب البطولات والإنجازات عن النادي منذ فترة طويلة، ويعتبر النادي الإسماعيلي من اقدم الفرق في مصر ويتمع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء مصر وخاصة في مدينة الإسماعيلية التي خرج منها النادي، ويقدم نادي الإسماعيلي اداء سيء في الفترة الاخيرة والجمهور غير راضي تماما عن اداء الفريق في الفترة الاخيرة، مباراة الإسماعيلي بث مباشر.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي بث مباشر، تحدثت بعض التقارير في الفترة الاخيرة حول ترشيح مدرب جديد للإسماعيلي يقود الفريق في الفترة القادمة، ومن ابرز الأسماء المرشحة مدرب نادي بيراميدز ومنتخب مصر السابق الكابتن إيهاب جلال، وإشترط أن يحصل على 10 ملايين جنيه ليقود الفريق في الفترة المتبقية من الموسم، 5 ملايين مقدماً، والـ5 ملايين الاخرى بعد إنقاذ النادي من الهبوط إلى الدرجة الثانية وضمان البقاء في الدوري الممتاز للموسم القادم، ويلعب النادي الإسماعيلي مباراة المركز الثالث بعد الخسارة في نصف النهائي أمام نادي غزل المحلة بركلات الجزاء، الإسماعيلي ضد انبي بث مباشر.

ماتش الاسماعيلي وانبي بث مباشر، يخوض نادي إنبي مباراة اليوم بعدما خسر في مباراة نصف النهائي امام نادي فيوتشر بثنائية نظيفة، ويامل لاعبي نادي انبي من الانتصار في مباراة اليوم وتحقيق المركز الثالث في البطولة في اول نسخة لها، ويحتل نادي إنبي المركز الثاني عشر في الدوري المصري برصيد ستة وعشرون نقطة حتى الآن، ويمتلك نادي إنبي بعض اللاعبين المميزين القادرين على حسم المباراة لصالح الفريق مثل اللاعب النيجيري صاحب الخمسة وعشرون عام جون اوكويي ايبوكا والذي سجل 10 اهداف مع نادي إنبي هذا الموسم، تسعة اهداف منهم في الدوري المصري، وهدف وحيد في كاس الرابطة، مباراة انبي والاسماعيلي مباشر.

مباراة انبي والاسماعيلي مباشر، تقام المباراة اليوم الخميس 7-7-2022 في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية

6:00 مساءاً بتوقيت مصر

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

7:00 مساءاً بتوقيت قطر

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

8:00 مساءا بتوقيت الامارات

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان

7:00 مساءاً بتوقيت العراق

6:00 مساءاً بتوقيت السودان

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

5:00 مساءاً بتوقيت تونس.

الإسماعيلي ضد انبي لايف، سيتم نقل هذه المباراة عبر قناة ON Time Sport 3 بصوت المعلق المتميز محمد الغياتي والذي تم إسناده مهمة التعليق على المباراة من قبل ادارة القناة، وقبل قليل غادرت حافلة النادي الإسماعيلي الفندق متهجة إلى ملعب المباراة، واختتم لاعبي الدراويش بالامس تدريباتهم إستعدادا لهذه المباراة الهامة، والتي من خلالها يريد الحصول على الميدالية البرونزية في هذه البطولة، وخسارة المباراة الماضية امام غزل المحلة في نصف النهائي ستعطيهم دفعة في هذه المباراة ومن اجل تعويض الخسارة، على عكس لاعبي نادي انبي والذين يدخلون هذه المباراة بمعنويات سيئة بعد الخسارة في المباراة الماضية امام نادي فيوتشر،وقبلها الخسارة في الدوري امام نادي بيراميدز بهدف نظيف، وتفصلنا اقل من ساعتين عن بدء إنطلاق المباراة ولم يتم الإعلان عن تشكيل المباراة حتى الآن، لكن فور إعلان التشكيل سننشره هنا مباشرةً، وبعد قليل سيبدأ البث المباشر لهذه المباراة إنتظروناا، انتهت المباراة بفوز الإسماعيلي بركلات الترجيح.