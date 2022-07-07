انت الان تتابع خبر"لازم يرجع معنديش حد في مركزه".. بفرمان من فيريرا نادي الزمالك يستقر علي عودة نجم بيراميدز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتقدم إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إلى الدخول في عدة صفقات قوية خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على اللقب الافريقي من جديد وتحقيق الدوري، ويسعى جهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للتواصل مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، لدراسة إمكانية الفوز بخدمات اللاعب، في ظل رغبة البرتغالى جوسفوالدوا فيريرا مدرب القلعة البيضاء فى ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من عمر جابر، أن اللاعب وضع شرطين للموافقة على انضمامه للنادي الأبيض هما الحصول على موافقة إدارة ناديه السماوي بسبب علاقته الطيبة مع مسؤولي النادي السماوي، والشرط الثاني يتمثل في إمكانية الحصول على أعلى لاعب داخل الفريق الأبيض، سواء في الراتب السنوي أو المكافآت المالية، وطلب جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مسؤولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق السماوي لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مركز الظهير الأيمن، خاصة أن اللاعب يجيد اللعب في اكثر من مركز سواء في خط الوسط أو مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد رحيل حمزة المثلوثي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المقاولون العرب

من المقرر أن يلعب نادي الزمالك مباراته المقبلة ضد نادي المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو على ملعب ستاد القاهرة الدولي في السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة من المقبلة من أجل مواصلة تصدره لجدول ترتيب المسابقة المحلية والدفاع عن لقبه الأخير بالبطولة.