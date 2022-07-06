انت الان تتابع خبر رمضان صبحي على اعتاب الدوري التركي ومرافقة ترزيجيه ومصطفى محمد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقترب رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، من أن يخطو خطوة احترافيه جديدة في مسيرته بالانتقال للدوري التركي.

صحيفة en son haber التركية،كشفن عن رغبة نادي بشكتاش في التعاقد مع رمضان صبحي، خاصة أن الفريق التركي يرغب في التعاقد مع جناح أيسر للموسم الجديد.

الصحفية التركية أشارت أن إدارة الفريق التركي تريد ضم رمضان صبحي بشدة، في ظل رحيل اللاعب كايل لارين جناح الفريق السابق، وظهور كيفين نكودو بشكل مخيب للآمال.

صحيفة فاناتيك التركية، كشفت في تقرير لها أن النادي التركي سيقدم عرضًا لصالح بيراميدز بقيمة 2.5 مليون يورو، للحصول على خدمات اللاعب بالإضافة إلى نسبة من البيع المستقبلي.

رمضان صبحي منذ انضمامه لفريق بيراميدز لم ينجح في قيادة الفريق للحصول على بطولة على الرغم من الراتب الضخم الذي يحصل عليه.