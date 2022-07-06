انت الان تتابع خبر شوبير يوجه رسالة نارية للاعبي الاهلي بعد مباراة الجونة: لقد نفذ رصيدكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بتوجيه رسائل نارية إلى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الاهلي، وهذا بعدما تعادل الاحمر مع الجونة، وهي من المباريات التي أثارت حالة من الغضب بين الجماهير.

انتهاء مباراة الأهلي والجونة بالتعادل السلبي

وانقضت مباراة أمس الأهلي مع الجونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك في المباراة التي اقيمت بينهما مساء امس الثلاثاء على استاد خالد بشارة، وهي من ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

شوبير يوجه رسالة نارية للاعبي الاهلي بعد مباراة الجونة

وتحدث شوبير خلال تصريحات تليفزيونية من خلال قناة “اون تايم سبورتس”، وقال “عفواً لقد نفذ رصيدكم، ده لسان حال جماهير النادي الأهلي للاعبيهم بعد التعادل مع الجونة، الرصيد هنا أقصد رصيد النقاط، لأن الأهلي كان متقدمًا بفارق شاسع من النقاط عن من يليه في جدول ترتيب الدوري في حال فوزه بالمباريات المؤجلة، وإذ بالأهلي في المباريات الأخيرة لم يفز تقريبًا فاز على انبي وغزل المحلة وباقي المباريات انتهت بالتعادل أو الخسارة، الأهلي فقد 14 نقطة في الأسابيع الأخيرة، هذا العدد من النقاط كان الفريق الأحمر لا يفقده في جميع مباريات الدوري”.

توفعات جمهور الاهلي مع بداية الموسم

وتابع قائلاً “مع بداية الموسم جمهور الاهلي توقع أن يحسم الفريق الدوري مبكرًا بعد النتائج المميزة التي حققها، ولكن ما يحدث في الملعب غير كده، لم أر فرق تضيع فرص سهلة مثلما يضيع لاعبي الأهلي، في مباراة الجونة، لم نشعر أن اللاعبين يلعبون بروح قتالية وإصرار على تحقيق الفوز، وهذا ما كان يميز الفريق، وهو ما أثار قلق جمهور الأهلي”.

الأهلي لم يهدر أي فرصة

واختتم شوبير قائلاً “الشوط الأول من مباراة الجونة، الفريق الأحمر لم يهدر أي فرصة، وفي الشوط الثاني أضاع اللاعبين عدد كبير من الفرص بمنتهى الرعونة وعدم الاهتمام، كان هناك تسديد بدون تركيز من اللاعبين، أنا مندهش من كمية الفرص التي أهدرها اللاعبين”