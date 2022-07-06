انت الان تتابع خبر بعد التعادل مع الجونة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل الأهلي اهدار النقاط في مسابقة الدوري الممتاز، وتعادل بدون أهداف مع مضيفه الجونة بستاد خالد بشارة، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للبطولة.الأهلي خسر في الجولة الماضية من سموحة، ليفقد النقطة الخامسة في مباراتين.

وقدم لاعبي الفريق الأحمر أداء فني باهت ولم يستطيعو التسجيل في مرمى الفريق الساحلي، في مباراة فنية سيئة من جانب لاعبي القلعة الحمراء.

الأهلي وصل رصيد نقاطه للنقطة 45 في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما الجونة وصل رصيده للنقطة 22 بالمركز الرابع عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

المباراة المقبلة للأهلي ستكون بمواجهة فريق فيوتشر في الجولة 24 من مسابقة الدوري وستقام المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 12-7-2022، في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.