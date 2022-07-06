3 مباريات بدوري المحترفين لكرة القدم الخميس

انت الان تتابع خبر3 مباريات بدوري المحترفين لكرة القدم الخميس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام يوم غد الخميس، 3 مباريات في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويلتقي فريقا الفيصلي وشباب الأردن عند الساعة الخامسة والنصف مساء، على ستاد الحسن بإربد، ويلعب فريقا الجزيرة والسلط عند السادسة مساء، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، فيما يلتقي الصريح مع شباب العقبة عند التاسعة والنصف مساء على ستاد الحسن باربد.

وتختتم مباريات الجولة العاشرة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي الحسين مع الوحدات عند السادسة مساء على ستاد الحسن، فيما يواجه مغير السرحان نظيره الرمثا عند الثامنة والنصف على ستاد الأمير محمد.

يشار إلى أن فريقي معان وسحاب، يلتقيان عند الثامنة والنصف مساء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة بالدوري.

ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يليه الحسين 17، الوحدات 14، مغير السرحان وشباب الأردن وسحاب 13، شباب العقبة 11، الرمثا 10، السلط والصريح 7، الجزيرة ومعان 6.