الأمير فيصل يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية

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رياض - احمد صلاح - ترأس سمو الأمير فيصل بن الحسين، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية الذي يأتي عقب اجتماع الجمعية العامة للجنة، تخلله انتخاب مجلس إدارة للجنة في الدورة الأولمبية القادمة.

وبحسب بيان صحفي للجنة الأولمبية، جرى خلال الاجتماع توزيع مناصب مجلس الإدارة، حيث انتخب وزير الشباب محمد النابلسي بصفته الوظيفية، والدكتور ساري حمدان والدكتور خالد عطيات نوابا للرئيس، وتسمية ناصر المجالي أمينا عاما للجنة الأولمبية الأردنية للدورة الأولمبية القادمة، وعبدالله أبو سرية أمينا للصندوق، ومحمد الكسواني مقررا للمجلس.

كما انتخب المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الأردنية، برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، وعضوية الدكتور ساري حمدان والدكتور خالد عطيات والأميرة آية بنت فيصل، ولؤي عميش وصالح الغويري وناصر المجالي.

واعتمد المفوضون بالتوقيع عن اللجنة الأولمبية ماليا وإداريا.