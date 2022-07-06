"خلاص خلصت ".. الزمالك يخطف نجم " بيراميدز " في صفقة من العيار الثقيل

يسعي مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار ” مرتضي منصور ” خلال الفترة الحالية إلي النظر بشكل أكبر إلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنح الكثير من التركيز من أجل إعادة بناء الفريق من جديد في ظل الرحيل المحتمل لعدد لا بأس به من النجوم الأساسين بالفريق وذلك انتهاء عقودهم مع النادي دون التوصل إلي اتفاق جديد يقضي بالتجديد ، وهو الأمر الذي يدفع بمسئولي القلعة البيضاء إلي اقتحام سوق الانتقالات الصيفية التي غاب عنها طيلة فترتي الانتقالات الماضيتين علي خلفية العقوبة التي تعرض لها النادي بالحرمان من إبرام الصفقات

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية والتي تتحدث عن اقتراب إدارة الفريق الأبيض من حسم أولي الصفقات من نادي بياميدز من خلال التعاقد مع نجم الفريق ” أحمد أيمن منصور ” والذي يعد من أهم الأهداف الصيفية لدي النادي نظرا لما يتمتع به اللاعب من مستوي رائع حيث أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز من مراكز الدفاع وهو الأمر الذي سمنح الجهاز الفني مرونة خططية كبيرة قبل وأثناء المبارايات

في ذات السياق فإن هناك مصادر عدة مقربة من بيئة اللاعب تشير إلي أنه منح موافقته من أجل الانتقال إلي نادي الزمالك مطلع الموسم المقبل يأتي هذا في ظل وجود رغبة ملحة لدي إدارة النادي في تدعيم مركز الدافع لتدهور المستوي .