"لاحتواء غضب الجماهير" عاجل.. الخطيب يتخذ اول قرار رسمي ضد لاعبي الاهلي بعد التعادل امام الجونة

بدأ مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب في اتخاذ اول القرارات تجاه لاعبي الاهلي بعد التعادل مع الجونة في اللقاء المؤجل في الدوري المصري الذي لعب امس الثلاثاء وانتهي بنتيجة التعادل السلبي، وقد قدم اللاعبين اداء سيئ بشكل كبير، وفرطوا في فرصة الفوز وخطف ثلاث نقاط كانت في المتناول، ليستمر مسلسل سقوط المارد الاحمر في بطولة الدوري، ليصبح الايجيبشن ليج في خطر.

اول رد فعل من الخطيب بعد تعادل الاهلي مع الجونة

بلغ الخطيب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي تطبيق لائحة العقوبات علي اللاعبين، وهي تجميد مستحقاتهم بعد تراجع الاداء بشكل كبير وسوء النتائج في الفترة الاخيرة، ليكون درس قاسي لهم للعودة إلي الطريق الصحيح وعودة الانتصارات من جديد، ويأتي هذا القرار لاحتواء غضب الجماهير الاهلاوية التي اعبرت علي حزنها واستيائها الشديد من المردود الفني الذي يقدمه اللاعبين بداية من فقد بطولة دوري ابطال افريقيا حتي لقاء الجونة.

واشار مصدر داخل الاهلي بأن تنفيذ اللائحة بدأ من مباراة سموحة في الدوري التي هزم فيها الاحمر بثلاثة اهداف مقابل هدفين، لكن لم يتم الاعلان للإعلام، ومن المقرر ان يتم ابلاغ لاعبي الفريق بقرار ايقاف مستحقاتهم للمباراة الثانية علي التوالي، غداً في المران الجماعي الذي سيعقد في عقل دارهم بملعب مختار التتش، للاستعداد لمباراة فيوتشر المقبلة في بطولة الدوري المحلي، التي ستكون رابع ايام عيد الاضحي.

اول عقوبة من الاهلي تجاه اللاعبين بعد سوء النتائج

وحصل لاعبي الاهلي علي راحة من التدريبات اليوم الاربعاء بناء علي قرار ريكاردو سواريش مدرب الفريق الجديد، البرتغالي الذي شعر بأن اللاعبين مرهقين بسبب تراكم المشاركات بصورة كبيرة في الآونة الاخيرة، وفضل اراحتهم من ناحية المستوي البدني.