الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفي بأوروبا

نشر موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، قائمة الأندية الأوربية الأكثر إنفاقا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي القائمة، بعدما ضخ 109 مليون يورو لضم الثلاثي إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند، وكالفين فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد، وستيفان أورتيجا لاعب أرمينيا بيليفيلد لكن بشكل مجاني.

وجاء ترتيب الأندية بحسب "ترانسفير ماركت" على الشكل التالي: مانشستر سيتي (3 صفقات) - 109 ملايين يورو أرسنال الإنجليزي (4 صفقات) – 97 مليون يورو توتنهام الإنجليزي(4 صفقات) – 87 مليون يورو ليفربول الإنجليزي(3 صفقات) – 85 مليون يورو ريال مدريد الإسباني(صفقتان) – 80 مليون يورو باريس سان جيرمان الفرنسي(صفقتان) – 79 مليون يورو نيوكاسل يونايتد الإنجليزي(3 صفقات) – 66 مليون يورو ليدز يونايتد الإنجليزي(3 صفقات) – 64 مليون يورو بوروسيا دورتموند الألماني(6 صفقات) – 55 مليون يورو أستون فيلا الإنجليزي (4 صفقات) – 54 مليون يورو. المصدر: وكالات

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