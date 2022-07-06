إيطاليا تتوج بالدورة 19 لألعاب البحر المتوسط

إيطاليا تتوج بالدورة 19 لألعاب البحر المتوسطتوجت إيطاليا بالدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تختتم اليوم الأربعاء بمدينة وهران الجزائرية، فيما سجلت الجزائر مشاركة تاريخية وإحتلت المركز الرابع .

وجمعت ايطاليا قبل نهائي مسابقة كرة اليد للسيدات والرجال المقرر اليوم 159 ميدالية، منها 48 ذهبية و50 فضية و61 برونزية، في حصيلة أقل بـ8 ذهبيات عن الدورة السابقة.

وجاءت تركيا التي تصدرت جدول الميداليات حتى الأحد الماضي، في المركز الثاني بمجموع 108 ميداليات (45 ذهبية، و26 فضية و37 برونزية)، بزيادة ذهبية واحدة عن الدورة السابقة.

واحتلت فرنسا المركز الثالث بـ21 ميدالية ذهبية، و24 فضية و36 برونزية (بمجموع 81 ميدالية).

وسجلت الجزائر مشاركة تاريخية، وجاءت في المركز الرابع بعدما حصدت 53 ميدالية منها 20 ذهبية و17 فضية و16 برونزية .

وتأخرت إسبانيا الوصيفة في الدورة السابقة للمركز الخامس، وحصلت على 64 ميدالية من بينها 14 ذهبية.

فيما جاءت مصر في المركز السادس بـ50 ميدالية، منها 13 ذهبية، في انتظار نتيجة نهائي كرة اليد رجال الذي يجمعها بإسبانيا، وتونس في المركز العاشر بـ27 ميدالية، منها 6 ذهبيات، و8 فضيات، و13 برونزية.

كما جاءت سورية في المركز الرابع عشر بـ7 ميداليات، منها 4 ذهبيات و3 فضيات، والمغرب في المركز الخامس عشر بمجموع 33 ميدالية، منها 3 ذهبيات، و13 فضية و17 برونزية.