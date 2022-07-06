رسميا: ميلان يعلن تمديد عقد مالديني

سيستمر باولو مالديني في مهام المدير التقني لناديه الأبدي ميلان لموسمين إضافيين، وذلك وفق ما أعلن الجمعة بطل الدوري الإيطالي الذي ستنتقل ملكيته قريبا لصندوق الاستثمارات "ريدبيرد".

وقال ميلان في بيانه إن "هذا العقد يبرز أهمية الاستمرارية بالنسبة للنادي مع مواصلتنا النمو والتعزيز".



وسيواصل مالديني (54 عاما) الذي انتهى عقده في 30 جوان، العمل بجانب المدير الرياضي فريدريك ماسارا الذي مدد بدوره عقده الجمعة اعترافا بالدور الذي لعبه مع المدافع الدولي السابق في إعادة ميلان إلى دائرة المنافسة الفعلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وصولا إلى الفوز بلقب الدوري الموسم المنصرم للمرة الأولى منذ 2011.

ويعتبر التمديد لمالديني، الأسطورة الذي خاض أكثر من 900 مباراة بألوان نادي ميلان توج خلالها بلقب الدوري 7 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، مبادرة من صندوق الاستثمارات الأمريكي "ريدبيرد" الذي سيكمل صفقة استحواذه على النادي اللومباردي في سبتمبر المقبل، لطمأنة جمهور النادي بأن الاستمرارية ستكون ركيزة العمل والتقدم.

وبصحبة ماسارا، تميز مالديني بسياسة التعاقد المرتكزة على مزيج بين اللاعبين المخضرمين الأحرار بمعظمهم من عقودهم، والشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير قوية مثل الفرنسيين تيو هرنانديز، وبيار كالولو، والبرتغالي رافايل لياو.

وسيسمح التمديد لهذا الثنائي، بأن يركز ميلان الآن على عملية تعزيز صفوفه للموسم المقبل.

المصدر: وكالات