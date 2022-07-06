نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الزمالك يتصدر بعد تعادل الأهلي ضد الجونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدوري المصري الزمالك يتصدر بعد تعادل الأهلي ضد الجونة، حيث التقى نادي الأهلي نظيره نادي الجونة، في مباراة اقيمت مساء امس الثلاثاء، على أرضية ملعب خالد بشارة في الغردقة، مباراة الأهلي والجونة لعبت من ضمن المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري، أصاب نادي الأهلي الفشل بعد تعذره أحراز أي هدف يذكر، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي يفشل في خطف لقب الوصافة

تعادل نادي الأهلي مع الجونة أمس جعله يخسر لقب وصافة الدوري، الأمر الذي يدفع إدارة النادي للضغط على اللاعبين، للفوز بالمباراة القادمة من الجولة 24 من الدوري المصري، الذي تجمع نادي الأهلي مع نظيرة نادي فيوتشر، يذكر ان نادي الاهلي بقى له مباريتين مؤجلة فالدوري المصري لم يلعبها لغاية الآن.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ننقل لكم في موقع ثقفني جدول ترتيب الدوري المصري، حيث مسلسل خسارة النقاط الذي يتعرض له نادي الأهلي، مازال مستمر؛ في حين يتربع نادي الزمالك على رأس الصدارة، بعد الخسارة الذي يتعرض لها كلا من نادي بيراميدز ونادي الأهلي في الجولات السابقة، في حين يحقق النادي الأبيض انتصارات متكررة، ونتائج لاقت ترحيب من قبل الجمهور الأبيض بقيادة مدربهم البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

هذا ويتصدر وصافة الدوري المصري الممتاز نادي بيراميدز، وفي رصيده 49 نقطة، في حين يحتل النادي الأهلي المرتبة الثالثة من الترتيب في الدوري المصري، ولكن يبقى للأهلي مباراتين لم يلعبهم بعد، بالرغم من ذلك يملك الاهلى في جدول الترتيب 45 نقطة.

فيما احتل نادي مصر المقاصة المرتبة الأخير من جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، ويأتي قبلا منه نادي إيسترن كومباني برصيد 16 نقطة، في حين يحتل نادي المقاولون العرب المركز 16 من جدول الترتيب وبجانبه نادي الإسماعيلي، حيث حصد كلا من الفريقين نفس النقاط برصيد 22 نقطة لكلا منهما، ويجب العمل كثيراً من كلا الفريقين للهروب من المقعد الأخير الذي يؤدي للهبوط للدرجة الثانية.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز حسب النقاط الذي حصل عليها كلا فريق، من المباريات التي تم خوضها حيث انتهت الجولة 23 من الدوري المصري، في حين تنطلق جولة جديدة الأسبوع القادم، وجاء جدول الترتيب كالتالي: