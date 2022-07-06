انت الان تتابع خبر "ايه اللي بيحصل!".. اخر تطورات أزمة أبو جبل وطارق حامد مع الزمالك وصدمة للجماهير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإعلامي أحمد شوبير يكشف عن تطورات جديدة داخل نادى الزمالك بشأن أبو جبل حارس مرمي أول نادى الزمالك وطارق حامد لاعب وسط خط دفاع نادى الزمالك ، وقال شوبير فى تصريحات تليفزيونية أن حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل سيشارك فى جزء من مبارة الزمالك الودية أمام مصر الماقصة علي عكس كل التصريحات بأن محمد أبو جبل لن يرتدى قميص نادى الزمالك مرة أخرى .

أثبت أبو جبل بما لا يدع مجالا للشك من خلال تقارير طبية أنه كان يعاني من الإصابة ولكنه لم يهرب من مبارة الأهلي وأن مسؤولين الزمالك وجهو له اللوم بسبب إنضمامه للمنتخب وهو مصاب ، كما حدثت إنفراجة فى أزمة أبو جبل مع الزمالك سيستمر أم يرحل ، وأيضا أبو جبل لديه عروض قوية ومن أندية كبيرة وأنه لو جدد سيكون بشروط نادى الزمالك وليس بشروط الحارس .

كما أشار أن طارق حامد لاعب وسط دفاع الزمالك تم تحديد ميعاد له مرتين لعمل قياسات ولكنه لم يذهب وسوف يتم إرسال جواب له ليخضع للتحقيق فى الأسبوع المقبل ، بالنسبة للاعب طارق حامد فلا نرى أن الأمور تسير معه إلي نحو التراضي والقبول بعكس اللاعب محمد أبو جبل فسرعان ما هدأت معه الأمور إلي حد ما .