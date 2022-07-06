تعرف علي مدة غياب نجم النادي الأهلي حسين الشحات عن المباريات القادمة

بدأ اللاعب مشواره الكروي بنادي الشرقية للدخان وكان قريباً من الأهلي بعد اختياره من قبل محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي ، لكن الأهلي أنهى عقده مع الشحات ، فابتعد اللاعب عن النادي عام 2014 لمدة 4 مواسم ، وبرز نجمه مع فريق الفيومي قبل أن ينتقل إلى العين الإماراتي ثم يلتحق بالأهلي إجمالاً شارك حسين الشحات في 137 مباراة للأهلي في جميع البطولات بإجمالي 8634 دقيقة سجل خلالها 32 هدفاً وحول 29 هدفاً وحصل على 11 بطاقة صفراء وبرونزية في كأس العالم للأندية FIFA مرتين.

وكذلك يجيد حسين الشحات اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى ويعتبر حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الاهلى كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية