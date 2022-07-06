انت الان تتابع خبر"بفرمان من صلاح" .. إتحاد الكرة يقترب من التوقيع مع مدرب عالمي خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر موثوق منها من إتحاد الكرة بأنه قد شهد في الأيام الاخيرة اجتماع سري بين عدد من أعضاء إتحاد الكرة و قائد المنتخب “محمد صلاح” و تهدف هذه المناقشة إسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر و الذي من المقرر أنه سيتولى زمام الأمور الفنية في المنتخب المصري خلال المدة القادمة خلفاً لإيهاب جلال و الذي أعلن رحيله عن منصبه بعد مباراة كوريا الجنوبية ، في الساعات الأخيرة يحدث فى المنتخب المصري الكثير من التساؤلات على الكثير من التكهنات حول اسم المدرب الجديد.

اتحاد الكرة يستقر على اسم مدرب منتخب مصر الجديد

أعلن الاعلامي الكبير أحمد شوبير في تصريحات إعلامية له خلال الساعات الأخيرة أن الاتحاد المصري لكرة القدم المصرية برئاسة جمال علام و قد اقر بالفعل الاعلان عن المدرب الجديد لمنتخب مصر، و من المؤكد أنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال فترة زمنية قصيرة مقبلة.

كما أوضح أيضا الكابتن شوبير أن المفاضلة النهائية كانت تشمل اثنين من المدربين، الاول من مدرسة ألمانية و الثاني من مدرسة هولندية، كما أن الإتحاد قد استقر فعلياً على اسم واحد منهم، و سوف يتم الإعلان عنه قريباً جداً.

مشاركة محمد صلاح في إختيار مدرب لمنتخب مصر

قامت اللجنة المشكلة التي على رأسها كابتن حازم إمام و محمد بركات لإختيار المدير الجديد لمنتخب مصر باستشارة محمد صلاح بصفته قائد المنتخب، و سوف يتم تعيين المدرب الجديد عند موافقة جميع الأطراف عليه و ذلك حسب المصادر القريبة من إتحاد الكرة.

و يجب أيضا تذكر أن أول مباراة للمنتخب المصري ستكون تحت قيادة الجهاز الفني الجديد سوف تكون أمام منتخب مالاوى و ستقام في الإسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل في حضور عدد الجماهير مكتمل ، وتشهد المباراة عدد جماهير يتراوح ما بين 12 ألف إلى 15 ألف متفرج بقرار من وزير الرياضة والشباب ، شكرا على مشاهدة المقال الحصري فى موقعنا المتميز كورة فى العراضة ، كتبنا لكم المدرب الجديد لمنتخب مصر بكل تفاصيله في السطور السابقة.