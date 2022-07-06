بث مباشر مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا يلا شوت Yalla Shoot | مباراة بيراميدز بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز ضد سيراميكا بث مباشر اليوم 6-7-2022 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر مباراة بيراميدز وسيراميكا، يستقبل ستاد الدفاع الجوي مساء اليوم قمة كروية منتظرة من قبل الجمهور المصري والتي تجمع بين نادي بيراميدز ونظيره في مباراة اليوم نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة ضمن مباريات دور الستة عشر ضمن منافسات كأس مصر لهذا العام 2021-2022، ونقدم إليكم اليوم من خلال موقع كورة في العارضة البث المباشر لهذه المباراة النارية، ويامل الفريقين من خلال مباراة اليوم الانتصار في هذه المباراة والوصول إلى دور ربع النهائي والإستمرار في المنافسة على حصد لقب الكأس لهذا العام، بيراميدز وسيراميكا بث مباشر.

بث مباشر مباراة بيراميدز وسيراميكا

بيراميدز وسيراميكا بث مباشر يلا شوت، يبحث نادي بيراميدز من خلال مباراة اليوم عن الإنتصار والإستمرار في حلم تحقيق اللقب الاول له تاريخياً، ويذكر ان نادي بيراميدز لم يحقق اي بطولة طوال مشواره الكروي من قبل، وتم إنشاء الفريق عام 2008 تحت مسمى الأسيوطي وفي عام 2018 تم تغيير الاسم والشعار ودعم الفريق باللاعبين المميزين من قبل رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ قبل ان يبيعه لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي وهو مالك النادي حتى الآن، هذا هو تاريخ نادي بيراميدز والاحداث التي مر بها الفريق منذ تأسيسه، مباراة بيراميدز بث مباشر.

بيراميدز وسيراميكا بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر، خرج نادي بيراميدز من بطولة كأس مصر للموسم الماضي والتي لم تنتهي حتى الآن على يد النادي الأهلي في ربع النهائي بعدما إستطاع الأهلي تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف وواجه بعده نادي بتروجيت والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية حالياً، وفاز الاهلي بثنائية نظيفة ليصعد إلى النهائي لمقابلة الزمالك يوم 21 من الشهر الجاري، كما ان أيضاً ينافس نادي بيراميدز على الدوري المصري لهذا العام بقوة بجانب الاهلي والزمالك، وفاز الفريق في آخر مبارياته في الدوري على نادي إنبي بهدف نظيف، بيراميدز ضد سيراميكا مباشر.

مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر

بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت، صعد نادي سيراميكا إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نادي الإتحاد السكندري في دور الـ32 بهدفين مقابل هدف في مارس الماضي، ويحتل الفريق المركز العاشر في الدوري المصري برصيد ستة وعشرون نقطة ويقدم الفريق مستوى جيد على مستوى الدوري المصري في الفترة الاخيرة، وخسر الفريق مباراته الأخيرة في الدوري امام نادي الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وقبلها تعادل امام نادي فاركو في الجولة الثانية والعشرون من الدوري بهدف لكل فريق، ويأمل لاعبي نادي سيراميكا بإقصاء نادي بيراميدز والتأهل إلى ربع نهائي الكأس، وبناءً على القرعة فإن الفائز في مباراة اليوم سيواجه الفائز من مباراة إنبي والبنك الأهلي والتي ستلعب يوم 12 أغسطس القادم، بيراميدز وسيراميكا لايف.

بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت

مباراة سيراميكا وبيراميدز مباشر، من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر على ستاد الدفاع الجوي

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية

9:00 مساءاً بتوقيت مصر

8:00 مساءاً بتوقيت المغرب

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

11:00 مساءا بتوقيت الامارات

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان

10:00 مساءاً بتوقيت العراق

9:00 مساءاً بتوقيت السودان

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:00 مساءاً بتوقيت تونس