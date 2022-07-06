انت الان تتابع خبر"نفسي ألعب في الزمالك".. نجم الأهلي السابق يوافق على الانتقال إلى القلعة البيضاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر إعلامية بأن أحد نجوم النادي الأهلي قد أعرب عن رغبته في الانتقال نحو القلعة البيضاء نادي الزمالك، مؤكدًا على كونه يريد أن يختم مسيرته في كرة القدم وهو يرتدي القميص الأبيض، حتى يعتزل كرة القدم في نادي جماهيري كبير وعريق مثل الزمالك بعدما لعب الإسماعيلي وبعدها في النادي الأهلي قبل أن يحط الرحال في نادي بيراميدز.

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال إلى الزمالك

أكد الإعلامي “هاني حتحوت” بأن عبد الله السعيد نجم خط وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر قد تحدث مع بعض المقربين منهم وأخبرهم في رغبته بأن يخوض تجربة جديدة في الفترة المقبلة مشددًا على كون يتمنى ارتداء القميص الأبيض واللعب لصالح الزمالك ولا سيما خوض لقاء ومباراة أمام الأهلي بقميص القلعة البيضاء قبل الاعتزال وترك كرة القدم.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن مسؤولو الزمالك لديهم رغبة كبيرة في التوقيع مع اللاعب ولكن إدارة بيراميدز هي من ترفض فكرة التفريط فيه حتى هذه اللحظة، وهذا على الرغم من كون رغبة السعيد واضحة وهي اللعب في صفوف الزمالك حتى ولو كان ذلك سيكلفه تخفيض راتبه.

هل التاريخ سيعيد نفسه بين عبد الله والزمالك؟

ويذكر بأن عبد الله السعيد كان قد وقع لصالح الزمالك من قبل في حضور مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، عندما كان السعيد لاعبًا في صفوف الأهلي، في الصفقة التي عرفت إعلاميًا باسم “صفقة القرن”، ولكن الأمور لم تكتمل، حيث تدخل الرئيس الشرفي للنادي الأهلي وقتها “تركي آل الشيخ” وقام بتجديد عقد اللاعب مع القلعة الحمراء.

وكان “السعيد” قد تلقى ضربة موجعة خلال الأيام الأخيرة بعد قرار المحكمة بالحجز على أرصدته بسبب حصول الأهلي على حكم من محكمة كاس بشأن الحصول على تعويض يصل لنحو 2 مليون دولار.