انت الان تتابع خبر"مفاجأة مدوية".. تفاصيل مثيرة في عقد مدرب الأهلي الجديد «سواريش» - تعرفوا عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتنافس الأهلي علي 3 بطولات خلال الفترة الحالية وهما بطولتي كأس مصر النسخة الماضية والحالية وبطولة الدورى ألممتاز ، كما أبلغت إدارة القلعة الحمراء الجهاز الفني أنها لن تتنازل عن بطولتي كأس مصر وبطولة الدورى الممتاز فى الموسم الحالي .

سواريش مديرا فنيا للنادى الأهلي:

إدارة النادى الأهلى تعلن عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش مديرا فنيا للنادى الأهلي لمدة عامين وأيضا ما تبقي من مباريات فى الموسم الحالي ، كما أكدت شركة الكرة بالقلعة الحمراء مساندة المدير الفني وجهازة المعاون لتحقيق أهداف وطومحات النادى الأهلى وجماهيره علي أعلي مستوي ، وكشف الإعلامي محمد شبانة فى برنامج بوكس تو بوكس علي قناة etc عن مفاجأة ضمن بنود تعاقد النادى الأهلى مع البرتغالي ريكاردو ، إذ أن العقد لم يتضمن أى شرط جزائي للطرفين حال طلب الأخر عدم إستكمال مدة التعاقد .كما إشترطت إدارة النادى الأهلى وجود بند ينص على فسخ العقد بالتراضي مع المدير الفني إذا لما تحقق الألقاب والبطولات خلال شهرين .

القلعة الحمراء لن تتنازل عن البطولات :

وفقٱ للأرقام فالأهلي يتصدر ترتيب الدورى الممتاز حال فوزه فى المباريات الثلاث المؤجلة ، ومواجعة الأهلي لمصر المقاصة فى دور ال 16 كأس مصر ستكون فى نصف شهر أغسطس القادم وسيحفظ سواريش وجهازه المعاون قدرات الاعبين ومن ثم سيكون مسؤال عن النتائج ، أما بالنسبة لنهائي كأس مصر النسخة الماضية والذى سيقام يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 أمام الزمالك فلن تحاسب إدارة الأهلي جهاز سواريش حال الخسارة