انت الان تتابع خبر تذاكر كأس العالم 2022.. المرحلة الثالثة انطلقت اعرفوا ازاي تحجزوا بسهولة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت المرحلة الجديدة من مراحل حجز تذاكر كأس العالم 2022، وهي التي تستضيفها قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ويبحث الجميع عنها حالياً لأنهم يريدون الذهاب لمشاهدة المباريات لجميع الفرق الرياضية.

بدء حجز تذاكر كأس العالم 2022

وبدأت المرحلة الثانية من العملية الخاصة بحجز تذاكر كأس العالم 2022 في أبريل 2022، واستمرت على مدار شهر كامل، وذلك قبل أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تستمر إلى 16 أغسطس 2022، ويكون الحجز من هنا.

طريقة حجز تذاكر كأس العالم

وأنه لمجرد أن يختار المشجع تذاكره ودفع قيمتها من خلال الموقع الإلكتروني، سوف يتأكد حصوله على التذاكر للاستمتاع بمتابعة النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي.

ولابد على حاملي التذاكر من خارج قطر أن يبادروا بحجز أماك إقامتهم، ولابد على كل حاملي تذاكر مباريات البطولة تقديم طلباتهم ليحصلوا على بطاقة هيا الإلزامية، وهي توفر لمن يحملها تذاكر الدخول للاستاد، وتصريح الدخول لقطر لتشجيع المباريات ووسائل النقل العام بالمجان أيام المباريات.