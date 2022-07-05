موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

انت الان تتابع خبر شوبير يعلق على حجز الأهلي على أرصدة عبد الله السعيد: بتوجع أويوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير بالكشف عن الكواليس الخاصة بحجز النادي الأهلي على أرصدة وممتلكات عبد الله السعيد وهو لاعب الأحمر السابق، وحالياً يلعب في بيراميدز، وتعد من القضايا الرياضية الهامة حالياً.

كواليس حجز الأهلي على ممتلكات عبد الله السعيد

وتحدث شوبير من خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير، قائلاً “عندما انضم عبد الله السعيد إلى أهلي جدة السعودي قادما من النادي الأهلي المصري، تم توقيع عقد ثلاثي وقتها بين النادي الأهلي وأهلي جدة وعبد الله السعيد، بموجب هذا العقد لا يحق لـ عبد الله السعيد اللعب لأي نادٍ مصري إلا بموافقة الأهلي، كما أن العقد لا يوجد به بند “فسخ”، وما حدث بعد ذلك أن اللاعب فسخ عقده مع النادي السعودي لينضم بعدها إلى بيراميدز”.

وأضاف قائلاً “منذ هذا هذا اليوم دخل الأهلي مع عبد الله السعيد في قضايا، وتم تغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار “قيمة الشرط الجزائي”.

لجوء الأهلي للمحكمة الرياضية

وتابع قائلاً “الأهلي لجأ للمحكمة الرياضية، وكان رد المحكمة الرياضية بأن هذا أمر محلي، ليلجأ الأهلي بعدها إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، والذي أصدر حكما مبدئيا بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دلاور لصالح الأهلي بالإضافة إلى المصروفات، وكان هناك استئناف، والمفاجأة أن محامي عبد الله السعيد قال بأنه لن يستأنف على الحكم فأصبح حكما نهائياً”

شوبير يعلق على حجز الأهلي على أرصدة عبد الله السعيد

وقال شوبير “محامي عبد الله السعيد صرح بأنه قدم دعوى لرفع الحجز على أرصدة اللاعب، ودعوى بطلان أمر التنفيذ ودعوى بعدم دستورية القرار، وأن المحكمة الرياضية خاطبت النادي الأهلي للاستفسار عن قرار الحجز على أرصدة اللاعب بقرار صادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ومنحت النادي حق الرد حتى 4 يوليو”.

وانهي حديثه قائلاً “هل ينجح الأهلي في النهاية في تأكيد هذا الحكم أم ينجح عبد الله السعيد في إسقاط الحكم، هذا ما ستوضحه لنا الأيام القادمة، بتوجع أوي عندما أسمع مثل هذه الأخبار، لكن في النهاية لا يمكن لي التعقيب على أحكام القضاء”.