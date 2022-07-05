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رياض - احمد صلاح - يخوض الأهلي مباراة قوية اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من يوليو 2022،أمام الجونة المؤجلة من الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز علي ستاد خالد بشارة.

وتعتبر هذه المباراة هي الثانية لمدرب الفريق الأول لكرة القدم للبرتغالى ريكاردو سواريز والذي جاء خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، بعدما رحل عن المارد الأحمر عن طريق فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

ويسعي لاعبو الأهلي للاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية التي بدأت من مباراة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر والتي حسمها الأحمر بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، حيث سوف يلاقي الزمالك في النهائي يوم 21 يوليو الجاري,

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة: