انت الان تتابع خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة.. مباراة مؤجلة مهمة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يدخل الأهلي اليوم مواجهة قوية أمام الجونة في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.
الأهلي يدخل اللقاء ورصيده 44 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه 20 مباراة، فاز في 13 وخسر 2 وتعادل 5.
أما الجونة فيتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعد خوض 22 مباراة، فاز في 6 وخسر 13 وتعادل 3.
مباراة الأهلي والجونة هى الأولى للبرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي في الدوري بعد خوض مواجهة بتورجيت في الكأس.
تشكيل الأهلي المتوقع
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي
ثلاي وسط ملعب هجومي: صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: محمد شريف.