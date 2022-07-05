انت الان تتابع خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة.. مباراة مؤجلة مهمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يدخل الأهلي اليوم مواجهة قوية أمام الجونة في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

الأهلي يدخل اللقاء ورصيده 44 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه 20 مباراة، فاز في 13 وخسر 2 وتعادل 5.

أما الجونة فيتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعد خوض 22 مباراة، فاز في 6 وخسر 13 وتعادل 3.

مباراة الأهلي والجونة هى الأولى للبرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الأهلي في الدوري بعد خوض مواجهة بتورجيت في الكأس.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي

ثلاي وسط ملعب هجومي: صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف.