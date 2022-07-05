نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة أخرى للتعويض.. موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ، ضمن مباريات دور الـ16 من النسخة الجديدة في كأس مصر موسم 2022/2021 ، يحتضن مساء الأربعاء 6 يوليو 2022 ملعب ستاد الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة والتي تجمع فريقا سيراميكا كليوباترا وبيراميدز ، والتي يسعى من خلالها بيراميدز إلى تعويض خروج من نسخة الموسم الماضي في بطولة كأس مصر، بينما يعول سيراميكا كليوباترا على كتابة تاريخ مميز له في البطولة الثانية على مستوى كرة القدم المصرية.

نتناول خلال التغطية المقبلة، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج الفريقين في النسخة 90 من كأس مصر 2022 ، بالإضافة على تاريخ مواجهات بيراميدز وسيراميكا كليوباترا .

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

من جديد تستأنف منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2022 .

حيث شهدت إقامة مواجهة واحدة يوم الجمعة 1 يوليو 2022، جمعت المقاولون العرب والجونة .

انتهت بفوز ذئاب الجبل بثنائية نظيفة.

على أن تستكمل الثلاثاء 5 يوليو بلقاء سموحة وكفر الشيخ .

أما عن مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز ، فتقام الأربعاء 6 يوليو 2022 .

ويسعى خلالها كلا الفريقين إلى الفوز، من أجل التقدم خطوة أخرى نحو لقب الكأس المصرية.

والتي لم يحظ أي الفريقين بالتتويج بلقبها، وكان الإنجاز الأكبر بينهما لصالح بيراميدز.

حيث نجح الأهرام في بلوغ نهائي كأس مصر موسم 2019/2018 ، قبل الخسارة من الزمالك (0-3).

نادي بيراميدز

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور نادي بيراميدز المصري.

والذي يخوض مواجهة الأربعاء كما أسلفنا، بحثًا عن التعويض، وبلوغ دور ربع النهائي.

حيث فشل في تخطيه في نسخة كأس مصر 2021/2020 .

بعدما خسر من أمام الأهلي يوم الأحد 26 يونيو 2022 بنتيجة (1-2).

وفي مشاركته التاسعة ببطولة كأس مصر ، انطلقت رحلة الأهرام من دور الـ32.

حيث تغلب بهدف على لافيينا اف سي سجله أحمد سامي.

أما على الصعيد التاريخي، فكما أسلفنا يعتبر الإنجاز التاريخي في مشاركات بيراميدز ببطولة كأس مصر هو بلوغ النهائي.

حيث خسر أمام الزمالك بثلاثية نظيفة، في نهائي كأس مصر 2019/2018 .

نادي سيراميكا كليوباترا

على الجهة المقابلة، يدخل نادي سيراميكا كليوباترا المصري الوافد الجديد على كرة القدم المصرية مواجهة الأربعاء، باحثًا عن كتابة تاريخ مميز للفريق.

حيث شارك الفريق 9 مرات من قبل في بطولة كأس مصر.

كان نصيبه الأكبر منها بلوغ دور الـ16 في كأس مصر 2021/2020 .

قبل الخروج من أمام مصر المقاصة (1-2).