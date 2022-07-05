بث مباشر الاهلي والجونة يلاشوت live||مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم 5-7-2022 تشكيلة ماتش المؤجل

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رياض - احمد صلاح - ننقل بث مباشر مباراة الأهلي والجونة يلا شوت، مشاهدة ماتش الاهلي اليوم، يحتضن ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة، مواجهة صعبة عندما يحل الشياطين الحُمر ضيفاً على الفريق المحلي في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة، ويتطلع ريكاردو سواريش في مهمته الأولى ببطولة الدوري، لحصد النقاط الثلاثة، وتفادي السقوط مجدداً بعد هزيمة سموحة الأخيرة، في الوقت الذي يتسلح فيه الجونة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوزه الثاني تاريخياً على الزعيم .. مشاهدة الاهلي بث مباشر الآن كورة لايف.

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بث مباشر الأهلي يلا شوت live، تبرز أهمية مباراة الأهلي والجونة، وسط تقارير عن إمكانية إلغاء منافسات الدوري الموسم الحالي 2021-2022، بناءاً على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في ظل الضغط الذي يعاني منه اللاعبون نتيجة تلاحم المواسم وأزدحام أجندة المباريات على حد تعبيره، وهنا يلجأ اتحاد كرة القدم المصري إلى المادة 108 والتي تنص على طريقة معرفة البطل في حال إلغاء البطولة قبل نهايتها .. مشاهدة ماتش الاهلي اليوم.

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الاهلي والجونة مباشر يلا كورة، وبحسب لائحة لجنة المسابقات، فإنه في حال إلعاء بطولة الدوري بعد نهاية الدور الأول، يتم احتساب جدول الترتيب وفقاً لأخر جدول تساوت فيها كافة الفرق في عدد المباريات المعلوبة، وعليه فإن الأهلي لديه مباراة واحدة مؤجلة من الدور الأول، وهي ماتش الجونة اليوم، وفي حال نجح الفريق في الفوز به، سيصل رصيده بعدد النقاط من 17 مباراة (لقاءات الدور الأول) إلى 42 نقطة، متفوقاً على الزمالك صاحب ال 41 نقطة، لذا سيكون الفوز اليوم بمثابة تأمين للقلعة الحمراء حال تم إلعاء الدوري .. الاهلي بث مباشر.

تشكيلة الاهلي ضد الجونة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن، يعتمد البرتغالي ريكاردو سواريش على خطة 4-3-3، بالدفع بثلاثة مهاجمين في الخط الإمامي لخلخلة دفاعات الخصم، وإليكم التشكيل المُرجح للقاء:

حارس المرمي: محمد الشناوي.

الدفـاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني.

وسط الملعب: إليو ديانج – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية.

خط الهجــوم: طاهر محمد طاهر – صلاح محسن – محمد شريف.

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مباراة الأهلي اليوم يوتيوب، ورعم التفوق الكبير للضيوف في تاريخ لقاءات الناديين، لكن المباريات الثلاثة الأخيرة التي جمعت بينهما، انتهت جمعيها بالتعادل، وكان أخرها في كأس رابطة المحترفين المصرية، إضافة إلى فشل الأهلي في تحقيق الفوز على المستضيف خلال مباراتي الدوري الموسم الماضي، وكان الجونة سبباً رئيسياً في ضياع اللقب من الزعيم لمصلحة الزمالك … مباراة الاهلي والجونة لايف.

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بث مباشر الاهلي والجونة on sport، ويحتل الجونة مركز متأخر في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يتواجد الفريق في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، حيث لم يذق طعم الفوز سوى في ست مباريات فقط من أصل 22 خاضها حتى الآن في المسابقة، أما الأهلي يأتي ثالثاً برصيد 44 نقطة متخلفاً بسبع نقاط كاملة عن الزمالك المتصدر، ولكنه منقوص من 3 مباريات، حال الفوز بهم سيكون في الصدارة برصيد 53 نقطة كاملة .. ماتش الاهلي بث مباشر.

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قبل مشاهدة ماتش الأهلي والجونة مباشرة اليوم الثلاثاء 5-7-2022، قامت قناة أون تايم سبورت، بتجهيز ستوديو تحليلي قبل اللقاء بساعة كاملة على hd 1 حيث سيتم نقل المواجهة بشكل مباشر وحصري عبر شاشتها في الساعة التاسعة مساءاُ بتوقيت القاهرة.

ويعاني فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي من من عدة غيابات قبل مواجهة الجونة اليوم مثل ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات بجانب أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو لأسباب مختلفة، لذا استقر الجهاز الفني على بعض العناصر التي يمكنها تعويض تلك الغيابات.