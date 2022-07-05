" التجربة الأمريكية "..تدعيمات وصفقات جديدة للأهلي من " أمريكا الجنوبية " برعاية المدرب الجديد "سواريش " عقب فشل الأفارقة

انت الان تتابع خبر " التجربة الأمريكية "..تدعيمات وصفقات جديدة للأهلي من " أمريكا الجنوبية " برعاية المدرب الجديد "سواريش " عقب فشل الأفارقه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن ” محمود الخطيب ” في النهوض بمستوي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة وذلك كي يتمكن من المنافسة علي كافة البطولة المحلية ” الدوري وكأس مصر ” والقارية ” دوري أبطال إفريقيا ” بل والتأهل إلي كأس العالم للأندية ومقارعة كبار كرة القدم ، حيث أن النادي الأهلي قد حرص خلال هذا العام علي التوقيع مع عدد من اللاعبين الأفارقة من أجل تقديم الدعم المنتظر للفريق وتحقيق نقلة نوعية داخل الفريق لكن أثبتت تلك التجربة فشلها خلال الموسم الحالي

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مطلع هذا الموسم مع كل من الجنوب أفريقي ” بيرسي تاو ” والموزمبيقي الشاب ” لويس ميكسوني ” من أجل خلق طفرة في أداء النادي وهو ما لم يحدث ، لذا فقد قررت شركة الكرة ولجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بالاتفاق أن يتوجهوا إلي السوق اللاتيني من أجل التعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع فنيا ومهاريا وتحديدا ” أمريكا الجنوبية ” مستفيدين من تواجد المدرب البرتغالي ” ريكاردو سواريش ” حيث أن الدوري البرتغالي يكتظ بهؤلاء اللاعبين

في ذات السياق فقد بدأت لجنة الكرة بالفعل في دراسة العديد من الملفات والسير الذاتية للاعبين من أجل العمل علي تدعيم مركز الهجوم والجناح ووسط الملعب خلال الفترة المقبلة كي يتم عرضها علي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم من أجل إبداء رأيه النهائي .