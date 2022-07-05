انت الان تتابع خبر صدمة لنادي الزمالك … فرمان ناري من رمضان صبحي يصدم الجميع بالاعلان عن واجهتة الموسم القادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منذ رحيل اللاعب رمضان صبحي من النادي الاهلي وهو لم يحصل على أي بطولة حتى ولو كانت ودية،وعلى حسب مصدر مقرب من اللاعب فإن هذا الامر جعلة في خيبة امل حيث يتطلع اللاعبيين الى الفوز بالبوطولات، ويعرف أيضا اللاعب ببطولاتة لا بأموالة ،لكن بعد ان ادرك رمضان صبحي الغفلة التي وقع فيها ،بدأ بالبحث عن نادي يستطيع تحقيق معة بطوولات وانجازات تكتب في تاريخة ،ولم يجد هذا المجال مفتوحاً في صفوف الفريق السماوي الذي انتقل إليه من أجل خوض تحدي جديد.







على حسب مصدر مقرب من اللاعب رمضان صبحي صرح ان اتجاة رمضان صبحي في الفترة القادمة يشير الى البدأ في البحث عن عرض اخر سواء كان في مصر او في دول الخليج بعد التوصل مع إدارة الفريق الى حل الشرط الجزائي في تعاقده والرحيل في هدوء بدون أية مشاكل،وجاء هذا الامر بعد الخروج من الكونفدرالية الافريقية على يد فريق مازيمبي ،وصرح ان رمضان صبحي لم يجد ماكان يبحث عنه هنا في اندية مصر بعد رحيلة عن النادي الاهلي ،وهو يعلم ان النادي الاهلي لن يوافق على عودة مرة اخرى لصفوف الفريق فهذا يحتاج لمعجزة.

وكشف المصدر عن رغبة اللاعب في الفترة القادمة ،حيث يرغب رمضان صبحي في الوصول إلى تجربة جديدة تحقق له الفاعلية وتستخرج مكامن قدراته عبر التنافس الشريف مع اللاعبين الآخرين الذين يتطلعون إلى تحقيق البطولات على كافة الأصعدة ،بعد ان وجد رمضان صبحي نفسه محاصراً في الدوري المصري ولم يحصل على اي بطولة سواء كانت قارية او محلية او ودية مع فريق بيراميدز منذ انتقالة من النادي الاهلي.