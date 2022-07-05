انت الان تتابع خبر مش عايزهم تاني.. سواريش يتحدي محمود الخطيب ويطرد نجمي الفريق من النادي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة من فريق سموحة السكندري بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين ليفقد الفريق الأحمر ثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على لقب الدوري المصري، ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الجونة في المباراة التي ستقام ضمن المنافسات الجولة ال 24 من بطوله الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر يوليو في تمام الساعة ال 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

في سياق آخر كشف الاعلامي الرياضي محمد شبانة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج بوكس تو بوكس والذي يقدمه على شاشة قناة “etc’ الفضائية عن طلب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء من الكابتن سامي قمصان المدير الفني المساعد بضرورة تخفيض عدد اللاعبين داخل تدريبات الفريق.

واستقر سواريش على إبعاد اللاعبين العائدين من الاحتراف في التشيك نظرا لابتعادهم عن تدريبات الفريق منذ مدة وهم الناشئ محمد فوزي والناشئ محمد أحمد بيسو.