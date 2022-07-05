انت الان تتابع خبر أنا ماشي من النادي.. نجم الزمالك يوجه صدمة قوية لمرتضي منصور وجماهير النادي ويقرر الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحقق فوز هام على فريق سيراميكا كليوباترا بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة 51 في صدارة ترتيب جدول المسابقة وبفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة، ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في الجولة المقبلة في بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

في سياق آخر كشف الاعلامي الرياضي أحمد حسام ميدو عن مفاجأة مدوية في ملف عودة نجم هجوم فريق سموحة المعار من قبل نادي الزمالك مروان حمدي إلى القلعة البيضاء في الموسم القادم حيث أكد ميدو أن اللاعب يرفض التواجد داخل نادي الزمالك وطلب الرحيل عن النادي بشكل رسمي.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد أعارت مروان حمدي إلى فريق سموحة منذ مطلع الموسم الحالي ولمدة موسم واحد بناء على قرار باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق الأبيض.