انت الان تتابع خبر الأهلي يعرض على سواريش التعاقد مع الرباعى النارى.. المدير الفني يتخذ موقفه النهائي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المدرب البرتغالى ريكاردو سواريش أربعة لاعبين نالوا إعجاب لجنة التخطيط بالمارد الأحمر وأمير توفيق مدير التعاقادت بالفريق، واتخذ سواريش القرار النهائى بالنسبة له وموقفه من التعاقد معهم.

الأهلي يعرض على سواريش التعاقد مع الرباعى النارى

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أكد تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي عرضت على البرتغالى ريكاردو سواريش عدة أمور أبرزها رغبة المارد الأحمر في التعاقد مع أربعة لاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق.

وأولى الأسماء التي تم عرضها على المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش هو لاعب فيوتشر محمد رضا بوبو نجم خط الوسط، بالإضافة إلى زميله في الفريق أحمد عاطف المهاجم الذي يقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيره رفقة الفريق وقادهم للوصول إلى نهائي كأس الرابطة المصرية.

فيما جاء ثنائى خارج مصر وهم منتصر الطالبي لاعب فريق كازان الروسي، وأحمد فندوسي لاعب فريق وفاق سطيف الذي نال إعجاب الجميع في النادي الأهلي خاصة أن اللاعب يجيب اللعب في أكثر من مركز متنوع ويفيد المارد الأحمر.

ويدرس حاليًا المدير الفني البرتغالى ملف اللاعبين من أجل معرفة اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومعرفة اللاعبين المتميزين في الفريق خاصة أن المدرب جاء في وقت قصير ولم يتعرف على إمكانيات هؤلاء اللاعبين، كما يركز حاليًا على ملف المعارين.

وأفادت العديد من المصادر داخل الأهلي أن المدير الفني قرر التفاوض مع اثنين فقط من تلك الأربعة أسماء في الفترة القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المُنتظر أن يحسم من هم خلال الساعات القادمة.

وشدد المصدر إلى ان المدير الفني ابدي إعجابه بعدد كبير من لاعبين الأهلي خلال المباراة الأخيره امام بيتروجت بالإضافة إلى الفيديوهات التي أطلع عليها.