نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارع بشراء تذاكر كأس العالم قطر 2022.. رابط شراء تذكرة كأس العالم قطر وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شراء تذاكر كأس العالم قطر 2022 مع الأسعار، كأس العالم الفيفا 2022 هي مباريات كأس العالم في أغلب دول العالم، وتقام كل أربع سنوات ويشارك فيها أكبر المنتخبات العالمية، وفي عام 2022 ستقام هذه المباريات في دولة قطر والذي تعتبر المرة الثانية الذي تقام هذه البطولات في آسيا، ويشارك فيها 32 منتخب دولي، تعرف على طريقة شراء تذاكر كأس العالم قطر 2022 مع الأسعار.

كأس العالم قطر 2022

يعتبر كأس العالم قطر 2022 هي بطولات رياضية تقام عادة في دولة قطر العربية، وتعتبر هذه الدورة الثانية والعشرين من بطولات كأس العالم، وتقام هذه المباريات كل 4 سنوات، ويتم التنافس في جميع منتخبات الذي تملك العضوية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستتم هذا العام في قطر من تاريخ 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر في عام 2022، وستكون هذه المرة الأولى الذي تقام فيها في الوطن العربي.

وفي هذا الصدد ، أعلن حسن ربيع الكواري ، مدير تسويق مونديال 2022 ، آخر حالة لمبيعات التذاكر لهذه البطولة. وفقًا لهذا المسؤول القطري ، تم بيع 1.8 مليون تذكرة حتى الآن. يمكن لعشاق كرة القدم المشاركة في المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم غدا (الثلاثاء).

وبحسب هذا المسؤول القطري ، فإن الغد فرصة ذهبية للجماهير للحصول على تذكرة سفر إلى قطر. بالطبع هناك الكثير من الطلبات وبعد تسجيل الطلبات سيتم بيع التذاكر عن طريق اليانصيب. وفقًا لهذا المسؤول القطري ، يمكن لكل مشجع شراء 6 تذاكر لمباراة واحدة. أيضًا ، يمكن للمشجع شراء ما يصل إلى 60 تذكرة لكأس العالم 2022.

طريقة الحصول على تذاكر كأس العالم 2022

يسعى الكثيرون لشراء تذكرة كأس العالم لمتابعة مونديال قطر لعام 2022، فيما أعلن الاتحاد الدولي عن فرصة اعلان فتح باب شراء التذاكر للمرة الثانية، ولمعرفة كيف تحصل على التذكرة لكأس العالم لعام 2022 قم بالخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الصفحة الخاصة بـ فيفا قطر 2022 من هـنـا.

انقر على اشتري التذاكر الآن.

ادخل كافة المعلومات عن الشخص.

ادخل بلد الإقامة سوء في قطر او خارجها.

ادخل طرق الدفع للتذكرة.

سعر تذاكر كأس العالم 2022

يتسأل الكثيرون عن أسعار تذاكر كأس العالم، وذلك بحسب ما يذكره الاتحاد الدولي المخصص بكرة القدم، والتذاكر فئات كل فئة تختلف عن الأخرى من حيث الموقع، وسنذكر لكم جميع الأسعار فيما يتعلق بكأس العالم قطر 2022:

الفئة الأولى تتراوح ما بين 220_1600 دولار أمريكي.

الفئة الثانية تتراوح ما بين 165_1002 دولار امريكي.

الفئة الثالثة تتراوح ما بين69_604 دولار امريكي

الفئة الرابعة تتراوح ما بين 11 الى 206 دولار امريكي.

رابط شراء تذكرة كأس العالم قطر

تم اصدار رابط للحجز التذاكر لمونديال قطر لعام 2022، ومبدأ عمل الفيفا في التذاكر والحجز هي من يحجز أولاً يقدم له الخدمات أولاً، فيسعى المشجعين التسجيل في بداية الإعلان حتى يتم حجز تذكرة للحضور المباريات المختلفة لكأس العالم في قطر، والطلب على حضور المباريات سيزاد مع معرفة المنتخبات المنافسة في كأس العالم، ولشراء تذاكر كأس العالم قطر اضغط هنا.

أنواع التذاكر الخاصة لكأس العالم 2022

يوجد أنواع خاصة لتذاكر كأس العالم الفيفا قطر عام 2022، ويوجد العديد من الأنواع من التذاكر لحجز أماكن في تذاكر حضور المباريات، وإليكم اهم أنواع التذاكر الخاصة لكأس العالم 2022: