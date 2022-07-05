انت الان تتابع خبر "أول مشكله بين سواريش وسامي قمصان".. ريكاردو سواريش يصدم سامي قمصان برفض تام لهذ القرار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل الأهلي إلى نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب بفوزه على بتروجيت 2-0،يوم السبت، في لقاء مؤجل بينهما من نصف نهائي نسخة 2020-2021، وبهذا الفوز يتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر عن الموسم الماضي، فيما ودع بتروجيت البطولة، ليلاقي غريمه اللدود نادي الزمالك في نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي، حيث نجح أبناء نادي الزمالك في حجز مقعدًا لهم في نهائي البطولة، بعد الفوز على فريق أسوان في الدور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد.

واكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، أن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض طلب سامي قمصان المدرب العام، حيث اقترح سامى قمصان على سواريش اللعب بفريق ميكس بين الأساسين والشباب والمدرب البرتغالى رفض الأمر وقال أنا عايز أشوف بتشكيلته الكامل، وأوضح شوبير، أن المارد الأحمر أمامه مباريات صعبة ولو قدر يفوز على الجونة ثم فيوتشر ثم بيراميدز وحصد تسعة نقاط كاملة في هذه المباريات الثلاث هنقوله مبروك على الدوري ولو خسر أي نقطة هيبقى فيه كلام تانى.

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والجونة يوم الثلاثاء القادم، 5 يوليو من الشهر الجاري، على ارض ملعب “خالد بشارة” بالجونة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل مباراة الأهلي ضد الجونة في إطار الدوري المصري عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت، الذي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.