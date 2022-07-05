انت الان تتابع خبر "كهربا + 20 مليون".. الأهلي يخطف توقيع أفضل لاعب في الدوري المصري في صفقة الموسم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي، بأن الكابتن محمود الخطيب قد تواصل مع أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق من أجل إعطاءه الضوء الأخضر لحسم صفقة قوية خلال الساعات المقبلة، وهي التوقيع مع اللاعب “أحمد عاطف” مهاجم نادي فيوتشر والذي يصنفه البعض كواحد من أفضل لاعبي الدوري المصري خلال الموسم الحالي، وهو الأمر الذي خطف أنظار عدة أندية سواء داخل الدوري المصري أو خارجه.

الأهلي يقترب من حسم صفقة أحمد عاطف

أكدت تقارير صحفية قريبة من النادي الأهلي، بأن الأيام الأخيرة قد شهدت مفاوضات قوية بين إدارة القلعة الحمراء وبين إدارة نادي فيوتشر وذلك من أجل حسم صفقة التعاقد مع مهاجم الفريق “أحمد عاطف” مقابل حصول فيوتشر على 20 مليون جنيه بجانب خدمات محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشارت التقارير إلى كون الأهلي مصمم على التوقيع مع “عاطف”، حيث تعتقد لجنة التخطيط بأن اللاعب سيكون هو المهاجم الأساسي لمنتخب مصر خلال السنوات المقبلة، والتوقيع معه أمر حتمي قبل أن يخطفه المنافس التقليدي نادي الزمالك.

صفقات نارية تنتظر جماهير الأهلي

في السياق ذاته، أفادت بعض التقارير الإعلامية بأن النادي الأهلي يخطط للتعاقد مع نحو 3 أو 4 لاعبين سوبر ستار خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا بجانب تدعيم صفوف النادي ومساعدة المدرب الجديد البرتغالي ريكاردو سواريس في صناعة مشروع جديد للقلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة والعودة إلى منصات البطولات والتتويج في المواسم القليلة القادمة.