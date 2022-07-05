انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري.. لقاء مؤجل هام للمارد الأحمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأتي مباراة الأهلي والجونة كأحد المؤجلات للفريق الأحمر الهامة في الدوري الممتاز.

الأهلي سيحل ضيفاً على الجونة بستاد خالد بشارة، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من خوض 20 لقاء فاز في 13 وتعادل 5 وخسر مباراتين.

وخسر الأهي أخر مبارياته في الدوري أمام سموحة بنتيجة 3-2.

بينما الجونة في المركز الـ14 برصيد 21 نثطة بعد خوض 22 مباراة، فاز في 6 وتعادل 3 وخسر 13.

مباراة الأهلي والجونة هى الثانية للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش في قيادة الفريق الأحمر بعد مباراة بتروجيت في الكأس.

موعد مباراة الأهلي والجونة

اللقاء سينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1.